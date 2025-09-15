L'assassinat de Charlie Kirk, la semaine dernière aux États-Unis, a lancé de nombreuses réflexions. Le chroniqueur Biz revient sur plusieurs attentats politiques qui ont bouleversé l'histoire du Québec.
Écoutez le chroniqueur Biz revenir sur les attentats politiques qui ont marqué l'histoire du Québec, au micro de Philippe Cantin, lundi.
«Parce que tuer quelqu'un pour ses idées, c'est non seulement illégal sur le plan de la justice, mais c'est immoral sur le plan humaniste. Puis, c'est surtout admettre qu'on est incapable de combattre la personne en question sur le terrain des idées. Et surtout, ça ne marche pas. Parce que des idées, ça meurt pas avec des balles.»