Les attentats politiques

L'assassinat de Charlie Kirk, la semaine dernière aux États-Unis, a lancé de nombreuses réflexions. Le chroniqueur Biz revient sur plusieurs attentats politiques qui ont bouleversé l'histoire du Québec.

