Mobilisation au Royaume-Uni

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans les rues de Londres pour protester en faveur de la liberté d’expression et contre l’immigration, notamment illégale, qui touche le Royaume-Uni.

Cette mobilisation d’envergure a été lancée par l’activiste d’extrême droite Tommy Robinson, fondateur de l’English Defence League, une organisation prônant des discours racistes, islamophobes et masculinistes.

Écoutez la journaliste indépendante Marie Billon faire le récit des événements, lundi, à La Commission.

Selon elle, la plupart des manifestants sont descendus dans la rue dans le but de dénoncer l’immigration illégale dans le pays.