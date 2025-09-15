La mère de la fillette abandonnée cet été sur le bord de l’autoroute en Ontario a été déclarée non criminellement responsable pour troubles mentaux. Le verdict, rendu lundi, ne constitue pas un acquittement.

Les faits sont établis et reconnus, mais la femme ne pouvait comprendre la gravité de ses actes au moment des faits, selon le juge Bertrand St-Arnaud.

Elle était accusée d'abandon d'enfant et de négligence criminelle ayant causé des lésions.

Écoutez la journaliste Any Guillemette et le Dr Gilles Chamberland décortiquer le jugement qui a été rendu lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à La commission.

La journaliste Any Guillemette était au palais de justice lorsque le verdict a été rendu. La femme de 34 ans était partie de chez elle rapidement, parce qu'elle fuyait «un danger qu'elle percevait» et des «entités méchantes».

Rappelons que la fillette avait été retrouvée vivante trois jours plus tard.

La décision repose sur un trouble schizo-affectif de la mère, combinant symptômes psychotiques et affectifs. Le Dr Gilles Chamberland, psychiatre à l’Institut Philippe Pinel, explique en quoi consiste ce trouble.