Société
Commission Gallant

Fiasco SAAQclic: l'ex-PDG avait délégué des pouvoirs à Karl Malenfant

par 98.5

0:00
10:48

Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2025 13:27

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Fiasco SAAQclic: l'ex-PDG avait délégué des pouvoirs à Karl Malenfant
L'ex-PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay lors de son témoignage devant la commission Gallant. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

L'ex-PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay, a témoigné lundi devant la Commission Gallant. Elle a admis avoir délégué certains pouvoirs à Karl Malenfant, l'architecte de la transition numérique.

«C'est lui, et non la PDG, qui devait être avisé en cas de problème avec le virage numérique, et la PDG a donc accepté de déléguer son pouvoir pour tout ce qui touchait aux coûts et aux échéanciers du virage numérique», explique le journaliste Philippe Bonneville.

Elle a indiqué qu’elle était à l’aise avec cette délégation à l’époque, mais a reconnu qu’il aurait été plus prudent de réviser la politique de gouvernance au fil des ans.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, revenir sur le témoignage de l'ex-PDG, Nathalie Tremblay lundi à la Commission Gallant, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'ex-PDG a par ailleur admis qu'elle n'était pas au courant que Karl Malenfant avait été congédié de chez Hydro-Québec avant d'être embauché à la SAAQ.

«Au moment de l'embauche de Karl Malenfant, il n'y a aucune de ces allégations ou des prétentions qui sont sorties dans les médias en 2018 qui ont été portées à mon attention.»

Nathalie Tremblay

