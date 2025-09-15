L'ex-PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), Nathalie Tremblay, a témoigné lundi devant la Commission Gallant. Elle a admis avoir délégué certains pouvoirs à Karl Malenfant, l'architecte de la transition numérique.

«C'est lui, et non la PDG, qui devait être avisé en cas de problème avec le virage numérique, et la PDG a donc accepté de déléguer son pouvoir pour tout ce qui touchait aux coûts et aux échéanciers du virage numérique», explique le journaliste Philippe Bonneville.

Elle a indiqué qu’elle était à l’aise avec cette délégation à l’époque, mais a reconnu qu’il aurait été plus prudent de réviser la politique de gouvernance au fil des ans.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, revenir sur le témoignage de l'ex-PDG, Nathalie Tremblay lundi à la Commission Gallant, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'ex-PDG a par ailleur admis qu'elle n'était pas au courant que Karl Malenfant avait été congédié de chez Hydro-Québec avant d'être embauché à la SAAQ.