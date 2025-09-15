Poursuite de 4 millions contre la SÉPAQ

Le couple qui a intenté une poursuite de 4,2 millions de dollars contre la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) est engagé dans la lutte contre les feux en plein air depuis plusieurs années.

On apprenait il y a quelques jours dans La Presse que Daniel Vézina et Pierre Perreault-Bélanger ont lancé une poursuite contre la société d'État en raison de dommages et blessures qu’ils auraient subis après avoir passé trois jours dans le parc national de Mont-Tremblant, où ils auraient été exposés à la fumée de feux de camp.

Mais cette poursuite est désormais regardée d’un nouvel œil puisque les deux hommes sont aussi fondateurs de l'organisme sans but lucratif (OSBL) Familles pour l’air pur, qui lutte contre la pollution causée par la fumée de bois.

Écoutez l’analyse de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.

Daniel Vézina et Pierre Perreault-Bélanger n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevue.