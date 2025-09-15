 Aller au contenu
Art de vivre
Pour leur faire plaisir

Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients

par 98.5

0:00
6:34

Entendu dans

Radio textos

le 15 septembre 2025 11:36

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Radio textos / Cogeco Média

Le directeur d'un IGA de Candiac, Enzo Gabriel, surprend régulièrement ses clients avec une initiative baptisée «Les folies du directeur».

Le principe est simple: environ une fois par semaine, il choisit un client au hasard et règle sa facture d’épicerie.

Tout a commencé lorsqu’il a offert spontanément un bouquet de fleurs à une cliente. Devant sa réaction émotive, Enzo Gabriel a eu envie de multiplier ces gestes de bonté.

Écoutez le directeur de l'épicerie Enzo Gabriel partager son initiative avec Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio textos.

«Je peux pas changer le monde, mais je peux faire quelque chose dans mon petit coin du monde.»

Enzo Gabriel

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Radio textos
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
Palmarès du Figaro
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
Modèle d'éducation au Québec: «On ne peut plus enseigner de la même manière»
Des écoles transformées en PME?
Modèle d'éducation au Québec: «On ne peut plus enseigner de la même manière»
Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant «est dans une autre réalité»
Il a accordé une grande entrevue à La Presse
Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant «est dans une autre réalité»
Boys Club: une fausse annonce révèle un fantasme inquiétant
Enquête d'Urbania
Boys Club: une fausse annonce révèle un fantasme inquiétant
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
Sexe et société
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
L’exposition aux images violentes: quel impact sur notre santé mentale?
Assassinat de Charlie Kirk
L’exposition aux images violentes: quel impact sur notre santé mentale?
Vidéo
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
L’impact de la célébrité sur sa vie privée
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
Regarder40:09Marie-Eve Tremblay
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
L'importance de la prévention
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
Comment venir à bout des punaises de lit?
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Centre-ville de Montréal
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
Perte de votre propriété
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
Pourquoi faire un remaniement ministériel?
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Journée mondiale de la prévention du suicide
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00