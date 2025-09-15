Pour leur faire plaisir

Le directeur d'un IGA de Candiac, Enzo Gabriel, surprend régulièrement ses clients avec une initiative baptisée «Les folies du directeur».

Le principe est simple: environ une fois par semaine, il choisit un client au hasard et règle sa facture d’épicerie.

Tout a commencé lorsqu’il a offert spontanément un bouquet de fleurs à une cliente. Devant sa réaction émotive, Enzo Gabriel a eu envie de multiplier ces gestes de bonté.

Écoutez le directeur de l'épicerie Enzo Gabriel partager son initiative avec Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio textos.