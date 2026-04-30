Le CH peut éliminer ses rivaux vendredi soir

Les Canadiens de Montréal mènent leur série 3 à 2 contre le Lightning de Tampa Bay et pourraient l'emporter dès vendredi au Centre Bell.

Écoutez le conseiller spécial aux opérations hockey des Canadiens, et ex-joueur du Lightning, au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.

Malgré son passé glorieux avec le Lightning, l'organisation avec laquelle il a passé 14 ans, le cœur de Vincent Lecavalier bat désormais uniquement pour Montréal. Il se réjouit de la progression de l'équipe sous la gouverne de Kent Hughes et Jeff Gorton.

Pour l'ancien capitaine, le succès passera éventuellement par une contribution offensive des grosses vedettes de l'équipe, mais aussi par la profondeur du banc qui a prouvé sa valeur lors des derniers affrontements.