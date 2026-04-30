Victoire 3 à 2 du Tricolore au 5e match

Le joueur des Canadiens de Montréal, Brendan Gallagher, a effectué une entrée marquante dans cette série face au Lightning de Tampa Bay mercredi soir, en marquant un but.

Cette 5e rencontre de la série a été fructueuse pour le Tricolore, qui prend les devants en première ronde avec trois matchs remportés.

Écoutez Jérémie Rainville, animateur de l’émission Bonsoir les sportifs, discuter de ce duel qui s’est conclu par la marque de 3 à 2 en faveur des Canadiens, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.