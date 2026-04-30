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Peptides, détresse des soignants, et santé

«On oublie que le soignant, c'est un humain» -Dr Benoit Heppell

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Entendu dans

Radio textos

le 30 avril 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«On oublie que le soignant, c'est un humain» -Dr Benoit Heppell
Radio textos / Cogeco Média

Marie-Eve Tremblay aborde l'inquiétante promotion de peptides — des substances injectables non homologuées — par une médecin influenceuse, une pratique dénoncée par le Dr Benoît Heppell comme étant à l'encontre de la déontologie médicale.

La discussion bascule ensuite vers la détresse profonde du personnel soignant, exacerbée par une culture de l’ultra-performance et une violence croissante en milieu de travail.

À travers des témoignages poignants d'auditeurs et le rappel du récent suicide d'une pédiatre, le Dr Heppell plaide pour une réhumanisation urgente du système de santé afin de protéger ceux qui nous soignent. 

Écoutez le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, discuter de l'état des soignants et du système de santé avec Marie-Eve Tremblay, jeudi matin. 

«On oublie que le soignant, c'est un humain et que, si on ne s'occupe pas de ce soignant-là, il ne peut pas nous soigner.»

Dr Benoit Heppell

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