Peptides, détresse des soignants, et santé

Marie-Eve Tremblay aborde l'inquiétante promotion de peptides — des substances injectables non homologuées — par une médecin influenceuse, une pratique dénoncée par le Dr Benoît Heppell comme étant à l'encontre de la déontologie médicale.

La discussion bascule ensuite vers la détresse profonde du personnel soignant, exacerbée par une culture de l’ultra-performance et une violence croissante en milieu de travail.

À travers des témoignages poignants d'auditeurs et le rappel du récent suicide d'une pédiatre, le Dr Heppell plaide pour une réhumanisation urgente du système de santé afin de protéger ceux qui nous soignent.

Écoutez le Dr Benoit Heppell, médecin de famille, discuter de l'état des soignants et du système de santé avec Marie-Eve Tremblay, jeudi matin.