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Cours du Brent

Prix de l'essence: «Je pense qu'on va franchir rapidement la barre des 2$»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Prix de l'essence: «Je pense qu'on va franchir rapidement la barre des 2$»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Le conflit en Iran entre dans son troisième mois et les répercussions se font durement sentir à la pompe. Le prix du baril de pétrole a atteint des sommets inégalés depuis 2022, doublant de valeur depuis le début des hostilités.

Le baril de pétrole Brent a frôlé les 126$ mercredi en fin de séance et les experts n'excluent pas qu'il puisse atteindre 150$ prochainement.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.

«Très mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les compagnies aériennes, l'industrie du camionnage, tous les consommateurs qui vont finir par en payer le prix un jour ou l'autre [...] On est vraiment dans un cul-de-sac [...] Je pense qu'on va franchir rapidement la barre des 2$ [à la pompe] dans les prochains jours...»

Marie-Eve Fournier

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