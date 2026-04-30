Cours du Brent

Le conflit en Iran entre dans son troisième mois et les répercussions se font durement sentir à la pompe. Le prix du baril de pétrole a atteint des sommets inégalés depuis 2022, doublant de valeur depuis le début des hostilités.

Le baril de pétrole Brent a frôlé les 126$ mercredi en fin de séance et les experts n'excluent pas qu'il puisse atteindre 150$ prochainement.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point, jeudi, à Lagacé le matin.