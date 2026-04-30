Cette semaine, Marie-Ève Tremblay reçoit le géant de la télévision québécoise, Luc Dionne.

Dans un entretien teinté de nostalgie et de franchise, le créateur de Dumas et District 31 revient sur son enfance marquée par les matchs de hockey du Canadien écoutés en différé et sa rencontre marquante avec le légendaire Maurice Richard.

De ses débuts inattendus comme attaché politique à l'audace folle qui a donné naissance à Omertà, il se confie sur la discipline de fer nécessaire à l'écriture quotidienne et son amour viscéral pour la musique de Mahler.

Découvrez un homme sensible, loyal et «vrai travaillant» qui a enfin trouvé la paix sur son «grand fleuve tranquille».

Écoutez Luc Dionne, scénariste et réalisateur, en grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, jeudi avant-midi à Radio textos.