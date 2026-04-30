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Hausse du prix de l'essence et alternatives

Véhicule électrique usagé: les pièges à éviter avant d'acheter

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 30 avril 2026 11:01

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Véhicule électrique usagé: les pièges à éviter avant d'acheter
Benoit Charette / Cogeco Média

La hausse du prix de l'essence pousse de plus en plus de conducteurs vers l'électrique, mais le marché du neuf reste onéreux.

Le chroniqueur automobile Benoit Charette explore le créneau des véhicules d'occasion, où la dépréciation permet de réaliser des économies majeures. 

Attention toutefois: une batterie scellée défectueuse peut coûter une fortune. 

Pourquoi la vérification est-elle cruciale? 

Marie-Ève Tremblay nous dévoile aussi son nouvel achat tandis que le chroniqueur automobile nous présente une révolution imminente: la pile au sodium. Moins chère, plus sûre et plus performante, pourrait-elle sonner le glas du lithium? 

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, expliquer le tout, jeudi matin à l'émission Radio textos

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