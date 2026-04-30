Hausse du prix de l'essence et alternatives

La hausse du prix de l'essence pousse de plus en plus de conducteurs vers l'électrique, mais le marché du neuf reste onéreux.

Le chroniqueur automobile Benoit Charette explore le créneau des véhicules d'occasion, où la dépréciation permet de réaliser des économies majeures.

Attention toutefois: une batterie scellée défectueuse peut coûter une fortune.

Pourquoi la vérification est-elle cruciale?

Marie-Ève Tremblay nous dévoile aussi son nouvel achat tandis que le chroniqueur automobile nous présente une révolution imminente: la pile au sodium. Moins chère, plus sûre et plus performante, pourrait-elle sonner le glas du lithium?

Écoutez Benoit Charette, chroniqueur automobile, expliquer le tout, jeudi matin à l'émission Radio textos.