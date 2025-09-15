Palmarès du Figaro

Le journal français Le Figaro a réalisé un palmarès des meilleures villes canadiennes où venir s'installer. Et c'est la Ville de Saguenay qui arrive en première position!

On retrouve également les villes de Drummondville, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières dans les premières positions alors que Montréal arrive au 25e rang.

Quels ont été les critères de l'équipe du Figaro pour réaliser ce palmarès?

Écoutez Paul Carcenac, chef du service Palmarès au Figaro, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.