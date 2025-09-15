 Aller au contenu
Art de vivre
Palmarès du Figaro

Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?

par 98.5

0:00
16:43

Entendu dans

Radio textos

le 15 septembre 2025 11:28

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
Radio textos / Cogeco Média

Le journal français Le Figaro a réalisé un palmarès des meilleures villes canadiennes où venir s'installer. Et c'est la Ville de Saguenay qui arrive en première position!

On retrouve également les villes de Drummondville, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières dans les premières positions alors que Montréal arrive au 25e rang.

Quels ont été les critères de l'équipe du Figaro pour réaliser ce palmarès?

Écoutez Paul Carcenac, chef du service Palmarès au Figaro, en discuter avec Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos.

«Il y a une vingtaine de critères. C'est assez tourné vers les salaires, l'immobilier. [...] On regarde aussi la francophonie, la densité de population, le taux de chômage. Aussi, ce qui est important pour les Français, c'est la sécurité. Il y a aussi la température.»

Paul Carcenac

Le fondateur de l'Indice de bonheur Léger, Pierre Côté, a également commenté ce palmarès au micro de Marie-Eve Tremblay.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Radio textos
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
0:00
6:34

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Radio textos
Découverte majeure : des minéraux liés à la vie sur Mars
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Pour leur faire plaisir
Un directeur d’IGA paie l’épicerie de ses clients
Modèle d'éducation au Québec: «On ne peut plus enseigner de la même manière»
Des écoles transformées en PME?
Modèle d'éducation au Québec: «On ne peut plus enseigner de la même manière»
Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant «est dans une autre réalité»
Il a accordé une grande entrevue à La Presse
Fiasco SAAQclic: Karl Malenfant «est dans une autre réalité»
Boys Club: une fausse annonce révèle un fantasme inquiétant
Enquête d'Urbania
Boys Club: une fausse annonce révèle un fantasme inquiétant
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
Sexe et société
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
L’exposition aux images violentes: quel impact sur notre santé mentale?
Assassinat de Charlie Kirk
L’exposition aux images violentes: quel impact sur notre santé mentale?
Vidéo
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
L’impact de la célébrité sur sa vie privée
Un retour sur la carrière prolifique de Danielle Ouimet
Regarder40:09Marie-Eve Tremblay
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
L'importance de la prévention
Pourquoi les incendies se propagent de plus en plus rapidement dans les maisons?
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
Comment venir à bout des punaises de lit?
«Être exterminateur, c'est aussi être un peu psychologue» -Alexis Laberge
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Centre-ville de Montréal
«Je pense qu'on devrait se sentir en sécurité» -François Doré
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
Perte de votre propriété
Vous ne payez pas vos taxes municipales? La ville pourrait vendre votre maison!
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
Pourquoi faire un remaniement ministériel?
«On veut faire croire qu'on change quelque chose» -Nicolas Duvernois
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
Journée mondiale de la prévention du suicide
«Attendre que ça casse avant d'aller chercher de l'aide, ça devient dangereux»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00