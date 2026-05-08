Chronique nutrition

De nombreuses personnes qui tentent de perdre du poids se retrouvent avec des repas moins intéressants, ce qui rend la tâche plus difficile.

Comment garder le plaisir de manger tout en gérant sainement ses repas? Et le jeûne intermittent représente-t-il une solution pour éviter de bannir certains aliments?

Écoutez la docteure en nutrition et autrice Isabelle Huot se pencher sur ces questions et donner ses astuces pour adopter une approche saine de l’alimentation.