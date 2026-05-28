 Aller au contenu
Propos haineux sur les réseaux sociaux

À Trois-Rivières: une fête musulmane visée par des menaces de mort

par 98.5

0:00
23:43

Entendu dans

Radio textos

le 28 mai 2026 10:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
À Trois-Rivières: une fête musulmane visée par des menaces de mort
Bien qu'une fête musulmane tenue dans un lieu privé – contrairement aux prières de rue –, ait été tout à fait légale, elle a engendré une multitude de commentaires menaçants sur le web. / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

La tenue d'une fête religieuse à l'hippodrome de Trois-Rivières a suscité un flot de propos haineux d'une violence extrême sur les réseaux sociaux.

Sous une publication d’un animateur de radio, qui a diffusé sur Facebook une affiche annonçant l'évènement, des internautes ont laissé des commentaires se rapprochant dangereusement à des menaces de mort.

«Faudrait un Bissonnette», écrit l'une d'entre-elle, faisant référence à l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec, selon toute vraisemblance. Un autre rédige: «On ferme les barrières et on met le feu?»

Au Canada, l'incitation à la haine est un acte criminel. Les autorités ne peuvent pourtant pas procéder à des arrestations en se basant uniquement sur des commentaires laissés sur les réseaux sociaux.

On en vient alors à se demander jusqu'où une personne peut aller avant que les forces policières n'interviennent.

On se penche également sur la montée des crimes haineux pour motif religieux.

Écoutez André Gélinas, ex-sergent-détective du SPVM, et Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, discuter du tout, jeudi, avec Marie-Eve Tremblay.

Vous aimerez aussi

Un nouveau stratagème pour passer de la drogue dans les aéroports
Signé Lévesque
Un nouveau stratagème pour passer de la drogue dans les aéroports
0:00
7:49
Clarté référendaire:«50% plus 1, c'est bien en masse» -Frédéric Bérard
Signé Lévesque
Clarté référendaire:«50% plus 1, c'est bien en masse» -Frédéric Bérard
0:00
8:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
En France: «Le stérilet pour hommes est en cours d'élaboration»
Rattrapage
Boys Club: Contraception masculine et dating
En France: «Le stérilet pour hommes est en cours d'élaboration»
Êtes-vous entouré de gens qui tirent profit de vous?
Rattrapage
Sexe et société
Êtes-vous entouré de gens qui tirent profit de vous?
«Soyons attentifs à nos propres signaux de détresse» -Hugo Fournier
Rattrapage
Décès de Claude Lemieux
«Soyons attentifs à nos propres signaux de détresse» -Hugo Fournier
Réjean Tremblay: hockey, psychanalyse et amour
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Réjean Tremblay: hockey, psychanalyse et amour
Faut-il le retour des péages pour sauver nos routes québécoises?
Rattrapage
31% des routes sont en très mauvais état
Faut-il le retour des péages pour sauver nos routes québécoises?
Comment parler de consommation de drogues et d'alcool avec nos adolescents?
Rattrapage
Toxicomanie et alcoolisme
Comment parler de consommation de drogues et d'alcool avec nos adolescents?
Vente de faux produits: «le crime est toujours plus rapide que la législation»
Rattrapage
L’envers du décor de l'achat local
Vente de faux produits: «le crime est toujours plus rapide que la législation»
Vous n'êtes pas capable de payer vos dettes à temps? Vous n'êtes pas seul
Rattrapage
Faillites et insovabilités
Vous n'êtes pas capable de payer vos dettes à temps? Vous n'êtes pas seul
Inflation au Québec: quel budget pour nos activités cet été?
Rattrapage
Tourisme local
Inflation au Québec: quel budget pour nos activités cet été?
Emploi: avez-vous peur de l’intelligence artificielle?
Rattrapage
S'adapter pour survivre
Emploi: avez-vous peur de l’intelligence artificielle?
Le CH tire de l'arrière: «Tout va bien, la série est 2-1» -Kevin Raphaël
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Hurricanes
Le CH tire de l'arrière: «Tout va bien, la série est 2-1» -Kevin Raphaël
Du panier d'épicerie aux feux de forêt: les impacts d'El Niño
Rattrapage
Aperçu météo
Du panier d'épicerie aux feux de forêt: les impacts d'El Niño
Le ministère des Transports a commandé 66 radars photo: bonne idée?
Rattrapage
Radio textos
Le ministère des Transports a commandé 66 radars photo: bonne idée?
Le gouvernement américain et les ovnis: «C’est du niaisage»
Rattrapage
L'expert en paranormal Christian Page
Le gouvernement américain et les ovnis: «C’est du niaisage»