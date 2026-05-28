Propos haineux sur les réseaux sociaux

La tenue d'une fête religieuse à l'hippodrome de Trois-Rivières a suscité un flot de propos haineux d'une violence extrême sur les réseaux sociaux.

Sous une publication d’un animateur de radio, qui a diffusé sur Facebook une affiche annonçant l'évènement, des internautes ont laissé des commentaires se rapprochant dangereusement à des menaces de mort.

«Faudrait un Bissonnette», écrit l'une d'entre-elle, faisant référence à l’auteur de la tuerie de la grande mosquée de Québec, selon toute vraisemblance. Un autre rédige: «On ferme les barrières et on met le feu?»

Au Canada, l'incitation à la haine est un acte criminel. Les autorités ne peuvent pourtant pas procéder à des arrestations en se basant uniquement sur des commentaires laissés sur les réseaux sociaux.

On en vient alors à se demander jusqu'où une personne peut aller avant que les forces policières n'interviennent.

On se penche également sur la montée des crimes haineux pour motif religieux.

Écoutez André Gélinas, ex-sergent-détective du SPVM, et Alain Pronkin, chroniqueur spécialisé en actualité religieuse, discuter du tout, jeudi, avec Marie-Eve Tremblay.