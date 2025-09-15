L'Association des médecins psychiatres du Québec réclame un changement à la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (loi P-38).

Radio-Canada écrit que des groupes ont rencontré la semaine dernière le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, pour faire pression sur Québec alors que la loi n'a pas été changée depuis 25 ans.

Pourtant, dans d'autres provinces, un seul évènement a mené à une modification.

