Nouveau sondage CAA

Le budget moyen des ménages québécois pour les vacances estivales stagne à 2 095 $ pour l'année 2026.

Selon le porte-parole de CAA-Québec, Simon Bourassa, cette situation est attribuable à l'inflation et à la hausse du coût de la vie, qui forcent la population à réduire ses dépenses.

Plus de la moitié des Québécois (57%) prévoient de voyager dans la province, et une part croissante (18%) choisit de rester à la maison.

Enfin, l'intérêt pour les voyages aux États-Unis demeure historiquement bas, à seulement 4%, en raison du contexte géopolitique et de la faiblesse du dollar canadien.

Écoutez Simon Bourassa, porte-parole de CAA Québec, donner tous les détails, mercredi midi à La commission.