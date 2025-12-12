La mairesse Catherine Fournier s'en mêle

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a officiellement demandé au ministre de la Sécurité publique d'ouvrir une enquête sur le travail des policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) à la suite de la mort de Nooran Rezayi, 15 ans, en septembre 2025.

Cette démarche survient après la découverte de manquements présumés soulevés par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) concernant l'intervention policière.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

