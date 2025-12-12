 Aller au contenu
Justice et faits divers
La mairesse Catherine Fournier s'en mêle

Longueuil veut une enquête sur le SPAL après la mort de Nooran Rezayi

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 05:54

Avec

Catherine Brisson
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a officiellement demandé au ministre de la Sécurité publique d'ouvrir une enquête sur le travail des policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) à la suite de la mort de Nooran Rezayi, 15 ans, en septembre 2025.

Cette démarche survient après la découverte de manquements présumés soulevés par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) concernant l'intervention policière.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, vendredi, à Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.

Autre sujet abordé

  • Vague d'extorsion sur la Rive-Sud: deux jeunes, Abdel Camara, déjà en prison, et Mohamad Jamil Allo, sont arrêtés par le SPAL.

