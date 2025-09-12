Le tueur présumé de Charlie Kirk arrêté

Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté comme présumé auteur du meurtre de Charlie Kirk. Selon les autorités, c’est le père du suspect qui aurait reconnu son fils sur des photos diffusées par le FBI et contacté un ami, qui a alerté le bureau du shérif.

La correspondante à la Maison-Blanche Sonia Dridi précise que le jeune homme n’avait pas d’affiliation politique connue et n’avait pas voté lors des deux dernières élections. Des inscriptions retrouvées sur ses munitions, comme «Bellaciao», renvoient à l’antifascisme, mais son profil familial semble conservateur.

«On en apprendra plus dans les prochaines heures. Mais cela n'a pas l'air d'être complètement ce que dépeint les Républicains», souligne-t-elle.

