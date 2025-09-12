 Aller au contenu
Le tueur présumé de Charlie Kirk arrêté

par 98.5

le 12 septembre 2025 12:39

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Tyler Robinson, 22 ans, a été arrêté comme présumé auteur du meurtre de Charlie Kirk. Selon les autorités, c’est le père du suspect qui aurait reconnu son fils sur des photos diffusées par le FBI et contacté un ami, qui a alerté le bureau du shérif.

La correspondante à la Maison-Blanche Sonia Dridi précise que le jeune homme n’avait pas d’affiliation politique connue et n’avait pas voté lors des deux dernières élections. Des inscriptions retrouvées sur ses munitions, comme «Bellaciao», renvoient à l’antifascisme, mais son profil familial semble conservateur.

«On en apprendra plus dans les prochaines heures. Mais cela n'a pas l'air d'être complètement ce que dépeint les Républicains», souligne-t-elle.

Autres sujets abordés:

  • Le président Donald Trump veut déployer la garde nationale à Memphis pour faire face à la criminalité et à la violence urbaine.

«Il a dit que les discours de la gauche radicale, la rhétorique, était responsable du terrorisme aujourd'hui dans le pays. Certains ultra-conservateur appellent même à la vengeance. Il y a vraiment une tension qui est très, très forte.»

Sonia Dridi

