Une entente de principe a été conclue à minuit mercredi entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) après de longues négociations, mais très peu de détails sont révélés pour le moment.

L'élément principal qui a été dévoilé est l'abandon des pénalités prévues par la Loi 2, qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier et qui retenaient 15 % du salaire des médecins n'atteignant pas leurs objectifs.

