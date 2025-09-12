 Aller au contenu
Politique
Bras de fer entre Québec et la FMOQ

Les médecins de famille se tournent vers les tribunaux

par 98.5

0:00
11:14

Entendu dans

La commission

le 12 septembre 2025 12:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les médecins de famille se tournent vers les tribunaux
La commission / Cogeco Média

Alors que François Legault affirme que les médecins de famille ne prennent pas assez en charge les Québécois, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) riposte et annonce un recours judiciaire contre le gouvernement.

Selon le document déposé devant Cour supérieure du Québec, «la partie gouvernementale a manqué à son devoir de bonne foi lors des négociations entourant le renouvellement de l’entente» avec les omnipraticiens.

Dr Marc-André Amyot soutient que le premier ministre est « mal informé » : selon lui, 25 % des ressources promises dans les GMF ne sont pas livrées, ce qui empêche les médecins de première ligne de voir davantage de patients.

Il rappelle aussi que 34 % des omnipraticiens sont affectés aux hôpitaux, une décision gouvernementale passée, réduisant d’autant leur disponibilité en cabinet.

Écoutez le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Marc-André Amyot, expliquer pourquoi il se tourne vers les tribunaux, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, vendredi, à La commission.

La FMOQ demande qu’un arbitre indépendant tranche le différend, comme c’est le cas ailleurs au Canada, afin de préserver la collaboration entre médecins et gouvernement.

«Même si on voit plus de patients, si on n'a pas les ressources pour voir plus de patients, on est obligé de couper la durée, et donc ça devient une médecine McDo.»

Dr Marc-André Amyot

