Bras de fer entre Québec et la FMOQ

Alors que François Legault affirme que les médecins de famille ne prennent pas assez en charge les Québécois, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) riposte et annonce un recours judiciaire contre le gouvernement.

Selon le document déposé devant Cour supérieure du Québec, «la partie gouvernementale a manqué à son devoir de bonne foi lors des négociations entourant le renouvellement de l’entente» avec les omnipraticiens.

Dr Marc-André Amyot soutient que le premier ministre est « mal informé » : selon lui, 25 % des ressources promises dans les GMF ne sont pas livrées, ce qui empêche les médecins de première ligne de voir davantage de patients.

Il rappelle aussi que 34 % des omnipraticiens sont affectés aux hôpitaux, une décision gouvernementale passée, réduisant d’autant leur disponibilité en cabinet.

Écoutez le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Dr Marc-André Amyot, expliquer pourquoi il se tourne vers les tribunaux, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, vendredi, à La commission.

La FMOQ demande qu’un arbitre indépendant tranche le différend, comme c’est le cas ailleurs au Canada, afin de préserver la collaboration entre médecins et gouvernement.