Il présente sa liste de projets

Le premier ministre Mark Carney dévoile jeudi midi une liste de projets de construction nationale.

Sur les 10 qui seront présentés, cinq sont toujours au stade préliminaire.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi midi, à l'émission La commission.

Ils abordent les dossiers du terminal de Contrecoeur au Québec, de même que les projets de GNL en Colombie-Britannique, nucléaire en Ontario, et de mines en Saskatchewan.

Ils débattent de la pertinence de ces investissements, évoquant les enjeux du port de Montréal, la baisse du niveau du fleuve, l’implication d’investisseurs étrangers comme le Qatar, et la nécessité d’investir aussi dans le logement pour soutenir l’économie canadienne.