Des drones dans l'espace aérien polonais

Près de vingt drones russes ont violé l'espace aérien de la Pologne, pays voisin de l'Ukraine, la nuit dernière.

La Pologne et l'OTAN ont dû abattre certains de ces engins.

La Russie a affirmé pour sa part n’avoir «aucune intention d’attaquer» la Pologne.

Écoutez l'analyse de Ferry De Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, réagir mercredi au Québec maintenant.