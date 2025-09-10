Des drones dans l'espace aérien polonais

Près de vingt drones russes ont violé l'espace aérien de la Pologne, pays voisin de l'Ukraine, la nuit dernière.
La Pologne et l'OTAN ont dû abattre certains de ces engins.
La Russie a affirmé pour sa part n’avoir «aucune intention d’attaquer» la Pologne.
Écoutez l'analyse de Ferry De Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, réagir mercredi au Québec maintenant.
«C'est la plus grave attaque sur la Pologne depuis la Deuxième Guerre mondiale [...] C'est une alerte majeure. Quelle est la raison? C'est sûr qu'on ne peut pas arguer qu'il s'agit de drones qui sont allés là par erreur. C'est clair que tout ça avait été bien établi par le petit père Poutine et ses hordes.»