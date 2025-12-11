La présence de l’épidémie de chikungunya à Cuba, de même que les préoccupations sécuritaires relatives aux cartels au Mexique, dissuadent certains voyageurs.
Peut-on encore voyager de façon sécuritaire dans ces destinations?
Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyage du Québec, concernant les préoccupations pour les voyages au Mexique et à Cuba.
«On se munit de chasse-moustiques et on peut quand même y aller. Mais vérifiez que vos carnets de santé sont à jour.»