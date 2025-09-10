Le nouveau Conseil des ministres vient d'être assermenté à Québec.
Le remaniement ministériel, effectué par le premier ministre François Legault, vise à relancer son parti - qui est en chute libre - avant les élections d’octobre 2026.
Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média à l'Assemblée nationale Louis Lacroix en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mercredi.
Les principaux changements :
- Sonia LeBel : ministre de l’Éducation
- Martine Biron : ministre de l’Enseignement supérieur
- Jonatan Julien : ministre des Transports et de la Mobilité durable
- Ian Lafrenière : ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec
- Caroline Proulx : ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine
- Geneviève Guilbault : ministre des Affaires municipales
- Bernard Drainville : ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches
- France-Élaine Duranceau : ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État ainsi que présidente du Conseil du Trésor
- Sonia Bélanger : ministre responsable de l’Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides
- Benoit Charette : ministre responsable des Infrastructures
- Christopher Skeete : ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval
- Pascale Déry : ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière
- Kateri Champagne Jourdain : ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord