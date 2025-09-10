Le nouveau Conseil des ministres vient d'être assermenté à Québec.

Le remaniement ministériel, effectué par le premier ministre François Legault, vise à relancer son parti - qui est en chute libre - avant les élections d’octobre 2026.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média à l'Assemblée nationale Louis Lacroix en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mercredi.

Les principaux changements :