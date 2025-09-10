 Aller au contenu
Politique provinciale
Remaniement ministériel

«L'insulte suprême pour François Bonnardel» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
39:45

Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2025 15:05

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

«L'insulte suprême pour François Bonnardel» -Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le nouveau Conseil des ministres vient d'être assermenté à Québec.

Le remaniement ministériel, effectué par le premier ministre François Legault, vise à relancer son parti - qui est en chute libre - avant les élections d’octobre 2026.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média à l'Assemblée nationale Louis Lacroix en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez mercredi.

Les principaux changements :

  • Sonia LeBel : ministre de l’Éducation
  • Martine Biron : ministre de l’Enseignement supérieur
  • Jonatan Julien : ministre des Transports et de la Mobilité durable
  • Ian Lafrenière : ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec
  • Caroline Proulx : ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine
  • Geneviève Guilbault : ministre des Affaires municipales
  • Bernard Drainville : ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches
  • France-Élaine Duranceau : ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État ainsi que présidente du Conseil du Trésor
  • Sonia Bélanger : ministre responsable de l’Habitation et ministre responsable de la région des Laurentides
  • Benoit Charette : ministre responsable des Infrastructures
  • Christopher Skeete : ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval
  • Pascale Déry : ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière
  • Kateri Champagne Jourdain : ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«C'est une démotion pour Bernard Drainville, il doit être très déçu»
La commission
«C'est une démotion pour Bernard Drainville, il doit être très déçu»
0:00
8:27
Drainville et Guilbault: les «bon cop, bad cop» de François Legault
Lagacé le matin
Drainville et Guilbault: les «bon cop, bad cop» de François Legault
0:00
4:29

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Sommes-nous devenus impolis dans notre société?
Manque de civisme et agressivité
Sommes-nous devenus impolis dans notre société?
La hausse des coûts de construction est plus forte au Québec
Prix 4 % plus élevés
La hausse des coûts de construction est plus forte au Québec
Terrain de Northvolt: «On veut le développer» -Martin Dulac
McMasterville
Terrain de Northvolt: «On veut le développer» -Martin Dulac
«Owen Beck pourrait impressionner suffisamment pour un rôle de soutien»
À surveiller au camp des recrues du CH
«Owen Beck pourrait impressionner suffisamment pour un rôle de soutien»
«La population polonaise sent la proximité de l'agression russe»
Intrusion de drones dans l'espace aérien du pays
«La population polonaise sent la proximité de l'agression russe»
Accident sur l'A30 Est: «Je suis un peu hors de moi-même» -Marc Cadieux
Encore des poids lourds
Accident sur l'A30 Est: «Je suis un peu hors de moi-même» -Marc Cadieux
Centre-ville: les immeubles de bureaux perdent de la valeur
Rôle d’évaluation 2026-2028
Centre-ville: les immeubles de bureaux perdent de la valeur
«C'est une démotion pour Bernard Drainville, il doit être très déçu»
Il passe de l'Éducation à l'Environnement
«C'est une démotion pour Bernard Drainville, il doit être très déçu»
Le prolongement de la ligne bleue se concrétise enfin!
La bonne nouvelle du jour
Le prolongement de la ligne bleue se concrétise enfin!
Le prix de l'or ne cesse de grimper et atteint 5000$
Valeur refuge
Le prix de l'or ne cesse de grimper et atteint 5000$
Apple dévoile ses nouveaux iPhone
Conférence attendue
Apple dévoile ses nouveaux iPhone
«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique»
Plafond d'embauche en éducation
«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique»
Des cyber-rançonneurs menacent la Banque Nationale
Telegram
Des cyber-rançonneurs menacent la Banque Nationale
La Grèce veut autoriser la journée de travail de 13 heures
En plus de la semaine à six jours
La Grèce veut autoriser la journée de travail de 13 heures
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30