Prix 4 % plus élevés

Les coûts de construction augmentent plus au Québec qu'ailleurs au Canada. On parle d'une hausse d'un peu plus de 4 % dans la province alors que la moyenne au pays est autour des 2 %.
Les tarifs imposés par Donald Trump pourraient en partie expliquer la hausse des prix reliée à certains équipements, mais le manque de main-d'œuvre a aussi son rôle à jouer.
Écoutez David Goulet, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, expliquer le phénomène, mercredi, à La commission.
«Ce n'est pas n'importe quelle personne qui travaille en construction qui peut faire ce genre de travaux. On a vu aussi des augmentations aussi significatives pour les travaux de plomberie, les travaux d'électricité, pour les ascenseurs. Donc, tout ça, c'est évidemment, ça s'accumule et ça va se refléter éventuellement sur les coûts des maisons.»