Prix 4 % plus élevés

Les coûts de construction augmentent plus au Québec qu'ailleurs au Canada. On parle d'une hausse d'un peu plus de 4 % dans la province alors que la moyenne au pays est autour des 2 %.

Les tarifs imposés par Donald Trump pourraient en partie expliquer la hausse des prix reliée à certains équipements, mais le manque de main-d'œuvre a aussi son rôle à jouer.

Écoutez David Goulet, directeur du service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec, expliquer le phénomène, mercredi, à La commission.