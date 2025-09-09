Futures stations de la Ligue bleue

La Ville de Montréal a dévoilé, mardi, les noms des cinq futures stations de la STM comprises dans le prolongement de la ligue bleue.

Écoutez le président du C.A. de la STM, Éric Alan Caldwell, expliquer au micro de Philippe Cantin les raisons pour lesquelles ces appellations ont été retenues.

Les stations porteront les noms de Vertières, Mary-Two-Axe-Earley, Césira-Parisotto, Madeleine-Parent et Anjou.

Parmi les sujets discutés: