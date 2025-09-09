 Aller au contenu
La première femme policière raconte son parcours

«Les femmes de policiers ne voulaient pas que leur mari travaille avec moi»

le 9 septembre 2025 16:27

Philippe Cantin
Nicole Juteau est devenue le 11 septembre 1975 la première femme policière du Québec, brisant plusieurs plafonds de verre dans un milieu masculin.

Son embauche remonte toutefois au mois de juin 1975, mais les lois de l'époque ne lui permettaient pas de travailler comme policière.

Sa volonté de gagner sa vie en réalisant son rêve a poussé la Commission permanente des institutions de l'Assemblée nationale du Québec à modifier, le 21 août 1975, le règlement numéro 7 qui réservait jusque-là le métier de policier aux hommes. 

Écoutez Nicole Juteau, première policière de l'histoire du Québec, raconter son parcours inspirant au micro de Philippe Cantin.

«Je suis allée en technique policière et à cette époque, ça avait été tout un grabuge parce qu'ils m'ont fait signer un document disant que j'avais le droit d'étudier, mais que j'aurais pas d'emploi. Ils m'ont aussi fait signer un document disant que je ne pouvais pas revenir contre le cégep.»

Nicole Juteau

«Les femmes étaient allées voir le sergent pour dire qu’elles ne voulaient pas que leur mari travaille avec une femme. C’était une question de sécurité, semble-t-il.»

Nicole Juteau

