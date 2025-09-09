La première femme policière raconte son parcours

Nicole Juteau est devenue le 11 septembre 1975 la première femme policière du Québec, brisant plusieurs plafonds de verre dans un milieu masculin.

Son embauche remonte toutefois au mois de juin 1975, mais les lois de l'époque ne lui permettaient pas de travailler comme policière.

Sa volonté de gagner sa vie en réalisant son rêve a poussé la Commission permanente des institutions de l'Assemblée nationale du Québec à modifier, le 21 août 1975, le règlement numéro 7 qui réservait jusque-là le métier de policier aux hommes.

Écoutez Nicole Juteau, première policière de l'histoire du Québec, raconter son parcours inspirant au micro de Philippe Cantin.