Société
Plafond d'embauche en éducation

«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique»

par 98.5

0:00
17:40

Entendu dans

La commission

le 9 septembre 2025 14:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Un article publié par Radio-Canada nous apprend que les 540 millions de dollars octroyés par le ministre de l’Éducation aux centres de services scolaires seraient un cadeau empoisonné.  

Écoutez à ce sujet le président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), Francis Côté, à La commission.

«Ce que les directions générales ont reçu à la mi-juillet, c’est: ''On vous réinjecte 540 millions, mais il y a quatre critères.'' Premièrement, la collaboration entre les centres de services scolaires. Nous allons fusionner les taxations. Les mesures d’aide comme la francisation et l’aide alimentaire ne sont pas touchées. Pour le reste, on peut y toucher, notamment les économies administratives, en resserrant vos organisations. Enfin, vous avez un plafond d’équivalents temps complet, c’est-à-dire le cumul des postes dans une organisation. [...] Ainsi, certaines personnes ont été licenciées au printemps et n’ont pas pu être rappelées à la rentrée, même si le besoin existe toujours dans les écoles.»

Francis Côté

«Des enfants paieront les frais d'une idiotie bureaucratique!»

Nathalie Normandeau

Autre sujet abordé:

  • Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées depuis mai 2022, est nommé nouveau premier ministre de la France par le président Macron. «Il le sera pour combien de temps ?»

