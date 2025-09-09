En plus de la semaine à six jours

Un projet de loi du gouvernement grec vise à autoriser des journées de travail de 13 heures et la semaine de six jours.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité locale et internationale à La commission.
«Vous comprenez que là-bas, les syndicats déchirent leur chemise, ça crée tout un débat.»
Autres sujets abordés:
- Israël lance une attaque sur le Qatar: «Le Qatar, c'est un pays sunnite, donc en théorie très opposé à l'Iran et aux Palestiniens qui sont chiites. Israël va peut être réunir à unir tout ce monde là contre lui.» -Luc Ferrandez
- 44 % des Canadiens souhaitent la fin du recours aux travailleurs étrangers temporaires.
- Le nom des cinq prochaines stations de la ligne bleue.