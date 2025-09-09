 Aller au contenu
Politique
En plus de la semaine à six jours

La Grèce veut autoriser la journée de travail de 13 heures

par 98.5

La commission

le 9 septembre 2025 14:00

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Des cyclistes et des piétons passent à côté des jacarandas près du Zappeion, dans les Jardins nationaux d’Athènes, lundi 26 mai 2025. / (Photo AP/Petros Giannakouris)

Un projet de loi du gouvernement grec vise à autoriser des journées de travail de 13 heures et la semaine de six jours. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter l'actualité locale et internationale à La commission.

«Vous comprenez que là-bas, les syndicats déchirent leur chemise, ça crée tout un débat.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés:

  • Israël lance une attaque sur le Qatar: «Le Qatar, c'est un pays sunnite, donc en théorie très opposé à l'Iran et aux Palestiniens qui sont chiites. Israël va peut être réunir à unir tout ce monde là contre lui.» -Luc Ferrandez
  • 44 % des Canadiens souhaitent la fin du recours aux travailleurs étrangers temporaires. 
  • Le nom des cinq prochaines stations de la ligne bleue.

