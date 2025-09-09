Opération anti-immigration majeure

Le président américain Donald Trump a annoncé une intensification des opérations anti-immigration à Chicago, une ville à forte majorité démocrate et ancien fief de l’ex-président Barack Obama.

Cette intervention s’inscrit dans une série de déclarations virulentes tenues par le 47e président au cours du week-end.

Trump a qualifié Chicago de «trou à rats» et de «capitale mondiale du meurtre», dans une escalade de sa rhétorique à l’égard de certaines grandes villes dirigées par des élus démocrates.

Écoutez le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, Frédérick Gagnon, faire le point mardi à La commission.

