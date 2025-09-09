 Aller au contenu
Politique internationale
Opération anti-immigration majeure

Chicago: «Les statistiques montrent que Trump exagère un petit peu»

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 9 septembre 2025 12:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Donald Trump / (AP Photo/Alex Brandon)

Le président américain Donald Trump a annoncé une intensification des opérations anti-immigration à Chicago, une ville à forte majorité démocrate et ancien fief de l’ex-président Barack Obama.

Cette intervention s’inscrit dans une série de déclarations virulentes tenues par le 47e président au cours du week-end.

Trump a qualifié Chicago de «trou à rats» et de «capitale mondiale du meurtre», dans une escalade de sa rhétorique à l’égard de certaines grandes villes dirigées par des élus démocrates.

Écoutez le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, Frédérick Gagnon, faire le point mardi à La commission.

Autre sujet abordé

  • La lettre envoyée par Donald Trump à Jeffrey Epstein.

