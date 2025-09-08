Le gouvernement français renversé

Le gouvernement Bayrou est tombé après un vote de confiance à l’Assemblée nationale, lundi, marquant le cinquième changement de premier ministre en France depuis 2022, dans un contexte d’instabilité politique.
Écoutez Michèle Boisvert, chroniqueuse économique et ancienne déléguée générale du Québec en France, commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une situation pire qu'avant la dissolution d'Emmanuel Macron;
- Les finances publiques en France sont une catastrophe;
- La dette publique française atteint 3 300 milliards d’euros, soit 114 % du PIB;
- Le déficit est à 5,6 % et la cote de crédit pourrait être dégradée, aggravant la situation;
- Des mouvements sociaux comme «Bloquons tout» et une grève nationale le 18 septembre témoignent d’une profonde insatisfaction envers Emmanuel Macron et des difficultés à faire adopter un budget d’austérité.