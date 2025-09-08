Le gouvernement français renversé

Le gouvernement Bayrou est tombé après un vote de confiance à l’Assemblée nationale, lundi, marquant le cinquième changement de premier ministre en France depuis 2022, dans un contexte d’instabilité politique.

Écoutez Michèle Boisvert, chroniqueuse économique et ancienne déléguée générale du Québec en France, commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés