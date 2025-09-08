 Aller au contenu
Politique internationale
États-Unis

La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée

par 98.5

0:00
8:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2025 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein dévoilée
La lettre de Donald Trump à Jeffrey Epstein a fait surface. / @OversightDems/X via AP

Le Wall Street Journal a dévoilé une lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein, illustrée d’un dessin de femme nue, que Trump a niée et pour laquelle il a poursuivi le journal pour des dizaines de millions de dollars.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette affaire et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les autres sujets discutés

  • Donald Trump va-t -il finalement déployer la garde nationale à Chicago?
  • Le président a-t-il le droit de changer le nom du département de la Défense pour département de la Guerre? 
  • L’acteur Tom Hanks est dans la mire du président.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un «dernier» avertissement au Hamas par Donald Trump
La commission
Un «dernier» avertissement au Hamas par Donald Trump
0:00
8:51
«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»
Le Québec maintenant
«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»
0:00
7:42

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
Intelligence artificielle
«L'intelligence artificielle n'est pas neutre, objective et précise»
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le gouvernement français renversé
«On se retrouve dans une situation pire qu'avant la dissolution»
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
Abolitions de programmes
Le premier ministre Mark Carney est-il un véritable libéral?
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» Nathalie Normandeau
Segment présenté par L'Entrepôt de la Réno
«Le défi de François Legault: minimiser les pertes» Nathalie Normandeau
Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
Grand Prix Cycliste de Montréal
Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
«Dumas est un voyage à l'intérieur d'une famille dysfonctionnelle» -Luc Dionne
De retour lundi soir
«Dumas est un voyage à l'intérieur d'une famille dysfonctionnelle» -Luc Dionne
«Ce n’est pas d’hier que les gens de Québec trouvent Montréal dangereux»
Les racines de la rivalité Québec-Montréal
«Ce n’est pas d’hier que les gens de Québec trouvent Montréal dangereux»
Après l'abondance, le Québec pourrait manquer d'eau
Préoccupé, le gouvernement lance un projet pilote
Après l'abondance, le Québec pourrait manquer d'eau
«Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière que dans l'itinérance»
Détérioration du centre-ville
«Montréal met plus d'argent dans la gestion animalière que dans l'itinérance»
Décès de Ken Dryden: les hommages fusent de toutes parts
Un grand gardien et un grand homme
Décès de Ken Dryden: les hommages fusent de toutes parts
«Ça m’a pris quatre ans pour être à l’aise avec le rythme d’une quotidienne»
Sébastien Delorme sur Indéfendable
«Ça m’a pris quatre ans pour être à l’aise avec le rythme d’une quotidienne»
«Ces tarifs-là font mal et ont des répercussions, on a annoncé de l'aide!»
L'aide fédérale se multiplie
«Ces tarifs-là font mal et ont des répercussions, on a annoncé de l'aide!»
«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»
Crise politique en France
«Il y a onze partis, et il n’y a plus personne qui s’entend avec personne»
En collaboration avec Alloprof: des questions quiz, niveau secondaire!
La classe de Biz
En collaboration avec Alloprof: des questions quiz, niveau secondaire!
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00