États-Unis

Le Wall Street Journal a dévoilé une lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein, illustrée d’un dessin de femme nue, que Trump a niée et pour laquelle il a poursuivi le journal pour des dizaines de millions de dollars.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette affaire et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les autres sujets discutés
- Donald Trump va-t -il finalement déployer la garde nationale à Chicago?
- Le président a-t-il le droit de changer le nom du département de la Défense pour département de la Guerre?
- L’acteur Tom Hanks est dans la mire du président.