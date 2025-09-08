États-Unis

Le Wall Street Journal a dévoilé une lettre d’anniversaire controversée de Donald Trump à Jeffrey Epstein, illustrée d’un dessin de femme nue, que Trump a niée et pour laquelle il a poursuivi le journal pour des dizaines de millions de dollars.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette affaire et d'autres sujets au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les autres sujets discutés