Sports
Grand Prix Cycliste de Montréal

Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech

le 9 septembre 2025 17:13

le 8 septembre 2025 17:13

Des militants exigent le retrait de l'équipe Israel-Premier Tech
La présence de l’équipe à La Vuelta, en Espagne, a provoqué d’importantes manifestations qui ont mis en péril certaines épreuves. / AP Photo/Miguel Oses

La pression s’accentue sur l’équipe Israel-Premier Tech pour qu’elle se retire du Grand Prix cycliste de Montréal.

Détenue par un Québécois et comptant dans ses rangs le cycliste Hugo Houle, cette équipe a pour objectif de redorer l’image d’Israël. 

Un geste politique qui crée un malaise dans le contexte du conflit à Gaza.

Écoutez Meeker Guerrier faire le tour de l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé:

  • Le camp d’entraînement des Canadiens débutera à compter du 10 septembre, avec d’abord le camp des recrues, auquel Ivan Demidov devra notamment se soumettre. 

