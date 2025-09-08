La pression s’accentue sur l’équipe Israel-Premier Tech pour qu’elle se retire du Grand Prix cycliste de Montréal.

Détenue par un Québécois et comptant dans ses rangs le cycliste Hugo Houle, cette équipe a pour objectif de redorer l’image d’Israël.

Un geste politique qui crée un malaise dans le contexte du conflit à Gaza.

Écoutez Meeker Guerrier faire le tour de l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé: