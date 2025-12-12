Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent non pas un, mais deux invités : les humoristes Richardson Zéphir et Philippe Laprise.
Parmi les sujets abordés:
- Philippe Laprise et son nouveau spectacle Au sommet;
- Richardson Zéphir présente Punch créole;
- Des études en pétrochimie à l'humour: le parcours fascinant de Richardson;
- Comment et pourquoi Philippe Laprise est devenu propriétaire d'une équipe de baseball à Coaticook;
- De l'improvisation à Ça sent la coupe!
- L'importance du baseball et du hockey pour les invités;
- Mario Langlois raconte une anecdote personnelle impliquant Céline Dion.
- Les humoristes préférés de Richardson et Philippe.