Ça sent la coupe

Richardson Zéphir et Philippe Laprise transforment le studio en improvisoire!

Les amateurs de sports

le 12 décembre 2025 22:33

Richardson Zéphir et Philippe Laprise transforment le studio en improvisoire!
Ça sent la coupe avec Pierre Gervais, Philippe Laprise, Richardson Zéphir et Mario Langlois. / Cogeco Média

Cette semaine à Ça sent la coupe, Mario Langlois et Pierre Gervais reçoivent non pas un, mais deux invités : les humoristes Richardson Zéphir et Philippe Laprise.

Parmi les sujets abordés:

  • Philippe Laprise et son nouveau spectacle Au sommet;
  • Richardson Zéphir présente Punch créole;
  • Des études en pétrochimie à l'humour: le parcours fascinant de Richardson;
  • Comment et pourquoi Philippe Laprise est devenu propriétaire d'une équipe de baseball à Coaticook;
  • De l'improvisation à Ça sent la coupe!
  • L'importance du baseball et du hockey pour les invités;
  • Mario Langlois raconte une anecdote personnelle impliquant Céline Dion. 
  • Les humoristes préférés de Richardson et Philippe.

