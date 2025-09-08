 Aller au contenu
Société
Préoccupé, le gouvernement lance un projet pilote

Après l'abondance, le Québec pourrait manquer d'eau

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2025 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Après l'abondance, le Québec pourrait manquer d'eau
Le manque d’eau a également un impact considérable sur la flore. Des citoyens ont notamment remarqué que les feuilles rougissent plus vite que d’habitude cette année. / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

Le niveau critique des réservoirs d’Hydro-Québec, les nappes phréatiques à sec en Montérégie-Ouest et le ralentissement de la Voie maritime du Saint-Laurent, tous trois causés par le manque d’eau, nous confrontent à une réalité que l’on croyait le Québec toujours épargné : la pénurie d’eau.

Pour remédier à la situation, le gouvernement du Québec mettra en place un projet pilote, cet automne, pour réduire la consommation d'eau des grands utilisateurs lorsque les niveaux des rivières et de la nappe phréatique sont jugés trop bas.

Écoutez à ce sujet l'expert en hydroclimatologie et professeur à l'UQAM, Philippe Gachon, au micro de Philippe Cantin.

