Préoccupé, le gouvernement lance un projet pilote

Le niveau critique des réservoirs d’Hydro-Québec, les nappes phréatiques à sec en Montérégie-Ouest et le ralentissement de la Voie maritime du Saint-Laurent, tous trois causés par le manque d’eau, nous confrontent à une réalité que l’on croyait le Québec toujours épargné : la pénurie d’eau.

Pour remédier à la situation, le gouvernement du Québec mettra en place un projet pilote, cet automne, pour réduire la consommation d'eau des grands utilisateurs lorsque les niveaux des rivières et de la nappe phréatique sont jugés trop bas.

Écoutez à ce sujet l'expert en hydroclimatologie et professeur à l'UQAM, Philippe Gachon, au micro de Philippe Cantin.