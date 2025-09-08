Matchs de football près de l'Académie Saint-Louis

 Aller au contenu
Politique municipale
le 8 septembre 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
À Québec, les voisins de l’Académie Saint-Louis ont voté à 76 % dimanche contre le changement de zonage, qui aurait permis davantage de bruit lors des matchs de football. 

101 personnes se sont prononcées dans ce dossier, dont 76 ont voté contre l'idée de tolérer l'utilisation de haut-parleurs une douzaine de jours par an.

Le maire Bruno Marchand souhaite déposer une motion spéciale au prochain conseil municipal afin de faire renverser le résultat de ce référendum.

Écoutez Bernard Laberge, parent d’un enfant qui va à l’Académie St-Louis et qui joue sur le terrain de football visé par l'interdiction de bruit, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le maire Marchand rappelle que l'idée n'est pas d'opérer un bar tard la nuit, mais de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport comme ça se fait ailleurs en ville, et monsieur Laberge abonde en ce sens.

Bruno Marchand ajoute qu’on ne peut pas donner à quelques citoyens le pouvoir d’aller contre la volonté du conseil municipal et d’une large proportion de la population.

