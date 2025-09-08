Un guide a été développé par la Ville de Montréal pour indiquer à ses employés comment parler aux anglophones.

Écoutez la journaliste et maintenant directrice des médias pour la Coalition canadienne de la santé, Anne Lagacé Dowson, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Développé en réponse à la loi 14, qui affirme le français comme langue commune au Québec, l’ouvrage aborde cet outil, la hausse du bilinguisme, la diminution des unilingues anglophones et l’importance des cours de francisation subventionnés par le fédéral et la province.

Ce guide traite également de la diversité linguistique, de l’intégration des immigrants et de la particularité culturelle de Montréal comparée à Toronto, Vancouver et Calgary.