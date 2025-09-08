 Aller au contenu
Politique municipale
En réponse à la loi 14

Un guide pour indiquer aux employés de Montréal «comment parler aux anglophones»

par 98.5

0:00
9:07

Entendu dans

La commission

le 8 septembre 2025 12:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un guide pour indiquer aux employés de Montréal «comment parler aux anglophones»
La commission / Cogeco Média

Un guide a été développé par la Ville de Montréal pour indiquer à ses employés comment parler aux anglophones.

Écoutez la journaliste et maintenant directrice des médias pour la Coalition canadienne de la santé, Anne Lagacé Dowson, aborder le tout, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Développé en réponse à la loi 14, qui affirme le français comme langue commune au Québec, l’ouvrage aborde cet outil, la hausse du bilinguisme, la diminution des unilingues anglophones et l’importance des cours de francisation subventionnés par le fédéral et la province.

Ce guide traite également de la diversité linguistique, de l’intégration des immigrants et de la particularité culturelle de Montréal comparée à Toronto, Vancouver et Calgary. 

En ondes jusqu’à 00:00