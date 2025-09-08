Conflits à Air Canada et à la STM

Les agents de bord d’Air Canada et d'Air Canada Rouge ont rejeté à 99,1% l’entente de principe avec l’employeur, samedi. Cette décision n’aura cependant pas d’influence sur les vols, puisqu’aucune grève ni lock-out ne pourra avoir lieu.

De leur côté, les cols bleus de Montréal ont voté, samedi, à 98% pour le déclenchement d’une grève.

Écoutez l'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, aborder avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez l'état de nos relations de travail en 2025.

Il souligne l’écart salarial avec les pilotes, le sexisme perçu et la montée des attentes salariales dans le secteur public, exacerbée par l’inflation et la perte de pouvoir d’achat, menant à des règlements par médiateur-arbitre.