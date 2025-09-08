Près de 25% des revenus de la métropole

À l'approche du déclenchement des élections municipales, l'organisme Montréal Centre-ville presse les candidats à la mairie d'agir pour améliorer la sécurité du centre-ville.

Écoutez le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, aborder les problèmes de consommation de drogue qui viennent causer la fermeture d'un CPE à proximité du Centre Bell, lundi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que les immeubles du secteur ont vu leur valeur foncière baisser de 15 % et cette diminution devrait encore s'accentuer dans le prochain rôle d'évaluation.

Or, près de 25% des revenus de la ville proviennent du centre-ville.