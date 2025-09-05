L’Université du Québec à Montréal (UQAM) se retrouve dans une situation financière très précaire. Pour la première fois depuis des décennies, son financement par le gouvernement du Québec n’est pas indexé à l’inflation. À cela s’ajoute une forte baisse des admissions d’étudiants étrangers.

Selon le recteur de l’UQAM, l’imposition de quotas d’étudiants étrangers ne complique pas seulement la gestion budgétaire de l’université, elle nuit également à la réputation du Québec et de ses établissements d’enseignement supérieur.

Écoutez le recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, faire le point sur les états financiers de son établissement.