Le député d'Abitibi-Est est expulsé de la CAQ

Après avoir expulsé le député d'Abitibi-Est Pierre Dufour du caucus de la CAQ, François Legault deviendrait, lui-même, le ministre responsable de la région de l'Abitibi, selon le chroniqueur politique Louis Lacroix.

Cette nouvelle responsabilité devrait être annoncée la semaine prochaine lors du remaniement ministériel.

M. Dufour avait demandé, à quelques reprises, la nomination d'un ministre responsable de sa région, ce qui a déplu à son chef.

Écoutez Émilise Lessard-Therrien, ex-députée de Québec Solidaire de la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, vendredi.