Le député d'Abitibi-Est est expulsé de la CAQ

Après avoir expulsé le député d'Abitibi-Est Pierre Dufour du caucus de la CAQ, François Legault deviendrait, lui-même, le ministre responsable de la région de l'Abitibi, selon le chroniqueur politique Louis Lacroix.
Cette nouvelle responsabilité devrait être annoncée la semaine prochaine lors du remaniement ministériel.
M. Dufour avait demandé, à quelques reprises, la nomination d'un ministre responsable de sa région, ce qui a déplu à son chef.
Écoutez Émilise Lessard-Therrien, ex-députée de Québec Solidaire de la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, vendredi.
«C'est un triste portrait pour l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on se souviendra qu'au printemps dernier, le député qui m'a remplacé, Daniel Bernard, a déménagé en Estrie. Là, on a l'autre député caquiste qui doit nous représenter qui se fait finalement jeter dehors du caucus [...] On n'a jamais senti que ce gouvernement-là avait un quelconque intérêt pour les enjeux, les problématiques qu'on vit en Abitibi-Témiscamingue.»