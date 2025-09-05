Pourquoi les gars décrochent plus?

Dans le documentaire L’écart silencieux de Marwah Rizqy, le décrochage scolaire des garçons au Québec est analysé, révélant qu’en moyenne 20 000 femmes obtiennent leur diplôme d'études post-secondaires de plus que les hommes chaque année.
Écoutez la députée libérale de St-Laurent, Marwah Rizqy, parler de l'écart de diplomation entre les garçons et les filles.
«Le principal problème relevé par les experts concerne la lecture. Cela touche autant les filles que les garçons, mais si l’on ne parvient pas à motiver les jeunes garçons à lire dès le plus jeune âge, ils auront des difficultés lorsqu’il s’agira de résoudre un problème de mathématiques ou de suivre un cours d’histoire. On parle souvent à juste titre du décrochage scolaire, mais on oublie le "décrochage silencieux" : un élève peut rester en classe tout en ne suivant plus parce qu’il a accumulé trop de retard.»
Soulignons qu'un garçon qui n'a pas de secondaire 5 perd environ 500 000$. Au niveau du Québec, le décrochage scolaire coûte 14 milliards de dollars à l'État.