Pourquoi les gars décrochent plus?

Dans le documentaire L’écart silencieux de Marwah Rizqy, le décrochage scolaire des garçons au Québec est analysé, révélant qu’en moyenne 20 000 femmes obtiennent leur diplôme d'études post-secondaires de plus que les hommes chaque année.

Écoutez la députée libérale de St-Laurent, Marwah Rizqy, parler de l'écart de diplomation entre les garçons et les filles.