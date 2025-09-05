 Aller au contenu
Politique provinciale
En colère contre Christian Dubé

Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression

par 98.5

0:00
10:06

Entendu dans

La commission

le 5 septembre 2025 12:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression. / Romolo Tavani | Adobe Stock

Les médecins, qui ne veulent pas du projet de loi 106 associant 25% de leur rémunération à leur performance, souhaitent intensifier leurs moyens de pression, souligne vendredi un article de La Presse.

Ils pourraient notamment suspendre les tâches liées à l'enseignement des jeunes médecins et ne pas participer au déploiement du dossier santé numérique.

Le ministre de la Santé continue toutefois d’affirmer qu’il n’est pas question de reculer.

Écoutez Dr Benoît Heppell, médecin de famille de Sherbrooke, brosser le portrait de la situation, vendredi, à La commission.

«Les deux partis sont campés sur leurs positions. Mais petite parenthèse, dans les derniers jours, le ministre semble vouloir changer de ton. Conséquemment, du côté des médecins de famille, il y a une certaine ouverture à dire que, si le ton est différent, on est disponible. On a un peu l'impression que ça va s'améliorer. Mais les partis restent campés dans leurs positions.»

Dr Benoît Heppell

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Commission Gallant: des sous-traitants de la SAAQ en Inde et au Honduras
La commission
Commission Gallant: des sous-traitants de la SAAQ en Inde et au Honduras
0:00
5:42
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
Le Québec maintenant
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
0:00
9:50

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
Ottawa recule sur ses cibles de ventes
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
L'activité à 2$ jugée illégale
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
Discussion
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Il se fait montrer la porte du caucus
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Négos difficiles entre la STM et le syndicat
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Discussion d’ouverture
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
En plus du Mondial féminin de 2027
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Giorgio Armani est décédé
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Opération Escargot
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Des centaines de milliers d'emplois menacés
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Devant les bureaux du ministre à Montréal
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Grâce aux cadets
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Sans président depuis 4 ans, les gangs font la loi
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
Réduire le déficit budgétaire
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00