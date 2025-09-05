En colère contre Christian Dubé

Les médecins, qui ne veulent pas du projet de loi 106 associant 25% de leur rémunération à leur performance, souhaitent intensifier leurs moyens de pression, souligne vendredi un article de La Presse.

Ils pourraient notamment suspendre les tâches liées à l'enseignement des jeunes médecins et ne pas participer au déploiement du dossier santé numérique.

Le ministre de la Santé continue toutefois d’affirmer qu’il n’est pas question de reculer.

Écoutez Dr Benoît Heppell, médecin de famille de Sherbrooke, brosser le portrait de la situation, vendredi, à La commission.