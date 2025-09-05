 Aller au contenu
Société
Négos difficiles entre la STM et le syndicat

«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte

par 98.5

0:00
9:26

Entendu dans

La commission

le 5 septembre 2025 12:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«L'employeur va devoir laisser tomber certains principes» -Bruno Jeannotte
Métro de Montréal / derek / Adobe Stock

Une nouvelle grève des employés d'entretien pourrait survenir dès le 22 septembre.

Après plus d'un mois de relance des pourparlers et 98 rencontres, le syndicat du transport de Montréal affirme que la grève devient nécessaire pour que la STM abandonne sa posture inflexible. 

Une première séquence de grève de neuf jours est survenue en juin dernier.

Les 2400 employés de la STM sont sans convention collective depuis huit mois.

Écoutez Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, faire le point à La commission vendredi.

«Ce qu'on a compris, c'est que l'employeur réagit à la table de négociation quand il est sous pression [...] Les gros sujets sont sur la table. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que l'arrivée du médiateur a aidé à ça. On est dans le concret. En contrepartie, ce que la STM nous propose à la table de négociation, c'est complètement déraisonnable [...] L'employeur va devoir laisser tomber certains principes, ou du moins ouvrir sur certains principes, parce que, nous, on a fait des avancées vers l'employeur.»

Bruno Jeannotte

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Est-ce que Mercure rétrograde?
Lagacé le matin
Est-ce que Mercure rétrograde?
0:00
6:40
L'Opération escargot: une opération d'interpellations positive à Lorraine
Lagacé le matin
L'Opération escargot: une opération d'interpellations positive à Lorraine
0:00
5:38

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
Ottawa recule sur ses cibles de ventes
«La meilleure annonce qu'on a eue dans les 12 derniers mois»
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
L'activité à 2$ jugée illégale
La RACJ met fin à un bingo dans une RPA
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
Discussion
Des articles promotionnels des Hells Angels à vendre chez Walmart et Amazon
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Il se fait montrer la porte du caucus
«Pas normal qu'on n'ait personne au Conseil des ministres» -Pierre Dufour
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
En colère contre Christian Dubé
Projet de loi 106: les médecins veulent augmenter leurs moyens de pression
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Discussion d’ouverture
Le gouvernement a récupéré un montant de 200 M$ investi dans Northvolt
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
En plus du Mondial féminin de 2027
Québec accueillera le Championnat mondial de hockey junior de 2029
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Giorgio Armani est décédé
«C'est exceptionnel parce que c'est presque 50 ans de carrière» -Stéphane Le Duc
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Opération Escargot
Des policiers octroient des «billets de courtoise» à Lorraine
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Des centaines de milliers d'emplois menacés
Quels seront les impacts de l’intelligence artificielle sur l’emploi au Québec?
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Devant les bureaux du ministre à Montréal
Une manifestation pour dénoncer les coupures en éducation
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Grâce aux cadets
Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Sans président depuis 4 ans, les gangs font la loi
Crise humanitaire en Haïti: «On pourrait régler la situation en 2 ou 3 semaines»
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
Réduire le déficit budgétaire
Fonction publique: couper 11 000 postes au Québec?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00