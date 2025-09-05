Négos difficiles entre la STM et le syndicat

Une nouvelle grève des employés d'entretien pourrait survenir dès le 22 septembre.

Après plus d'un mois de relance des pourparlers et 98 rencontres, le syndicat du transport de Montréal affirme que la grève devient nécessaire pour que la STM abandonne sa posture inflexible.

Une première séquence de grève de neuf jours est survenue en juin dernier.

Les 2400 employés de la STM sont sans convention collective depuis huit mois.

