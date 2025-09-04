 Aller au contenu
Société
Championnat mondial junior 2029

Des matchs seront présentés à Trois-Rivières

par 98.5

0:00
10:13

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des matchs seront présentés à Trois-Rivières
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La ville de Québec qui va accueillir le Championnat mondial de hockey junior en 2029 et le Championnat mondial de hockey féminin en 2027.

Mais pour le Championnat mondial junior, il y a tellement de matchs, il y a tellement d'équipes, qu'on a demandé l'aide d'une autre ville et c'est la ville de Trois-Rivières qui accueillera des matchs en 2029 du Championnat mondial de hockey junior.

Écoutez le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, en parler au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'importance pour la ville de Trois-Rivières de présenter des matchs en 2029
  • Trois-Rivières a un aréna de 4500 places de signature très moderne
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un enfant autiste de sept ans perd l'accès à tous ses services d'aide
Radio textos
Un enfant autiste de sept ans perd l'accès à tous ses services d'aide
0:00
23:56
Royalmount, un an plus tard: «C'est pas le coin le plus beau de Montréal»
Le Québec maintenant
Royalmount, un an plus tard: «C'est pas le coin le plus beau de Montréal»
0:00
7:57

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Maarika Paul quitte la Caisse
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
Kennedy jr. passe un mauvais quart d'heure
Robert Kennedy jr. qualifié de charlatan par une sénatrice
Exclusif: le gouvernement Carney a l'intention de repousser l'échéance de 2035
Mandat fédéral sur les véhicules électriques
Exclusif: le gouvernement Carney a l'intention de repousser l'échéance de 2035
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
L'actualité politique de la semaine
«Je gage 10$ que le prochain projet de loi de la CAQ sera...»
Les retouches de dernière minute de Fabienne Larouche
Nouvelle série, Antigang
Les retouches de dernière minute de Fabienne Larouche
Royalmount, un an plus tard: «C'est pas le coin le plus beau de Montréal»
Méga centre commercial
Royalmount, un an plus tard: «C'est pas le coin le plus beau de Montréal»
«La coalition du statu quo a remporté la victoire dans Arthabaska»
Éric Duhaime fait le point sur sa défaite
«La coalition du statu quo a remporté la victoire dans Arthabaska»
À quoi sert l'argent amassé par les syndicats?
Cotisations syndicales
À quoi sert l'argent amassé par les syndicats?
Du hockey de calibre mondial: «Des retombées autour de 60 M$»
Deux compétitions internationales en 2027 et 2029
Du hockey de calibre mondial: «Des retombées autour de 60 M$»
Céline Dion raconte D'eux: «Je trouve qu'à un moment donné, on étire la sauce»
Documentaire diffusé sur M6 en France
Céline Dion raconte D'eux: «Je trouve qu'à un moment donné, on étire la sauce»
«La directrice des relations gouvernementale se sentait comme une boîte à malle»
SAAQclic
«La directrice des relations gouvernementale se sentait comme une boîte à malle»
Le combat de Me Vincent Ranger pour des familles harcelées
Société
Le combat de Me Vincent Ranger pour des familles harcelées
Québec et Ottawa injectent 18 millions $ pour aider les jeunes
Emploi chez les jeunes
Québec et Ottawa injectent 18 millions $ pour aider les jeunes
Démocrates et républicains appuient les victimes potentielles d'Epstein
États-Unis
Démocrates et républicains appuient les victimes potentielles d'Epstein
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00