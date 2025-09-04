L'équipe d'enquête du Journal de Montréal a révélé jeudi matin que la première vice-présidente Maarika Paul quitte la Caisse.
Écoutez Michèle Boisvert brosser le portrait de cette dernière au micro de Philippe Cantin.
Maarika Paul avait une foule de responsabilités au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
«Elle en menait vraiment, vraiment très large. Elle supervisait la comptabilité, la trésorerie, l'évolution des actifs, les opérations, l'audit interne, mais aussi les ressources humaines, les communications et les technologies. C'est énorme.»
Autre sujet discuté
Balance commerciale. Statistiques Canada a publié ce matin les chiffres sur le commerce international des biens pour juillet et ce sont de bonnes nouvelles.