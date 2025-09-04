 Aller au contenu
Économie
Maarika Paul quitte la Caisse

«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2025 18:01

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L'équipe d'enquête du Journal de Montréal a révélé jeudi matin que la première vice-présidente Maarika Paul quitte la Caisse.

Écoutez Michèle Boisvert brosser le portrait de cette dernière au micro de Philippe Cantin.

Maarika Paul avait une foule de responsabilités au sein de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

«Elle en menait vraiment, vraiment très large. Elle supervisait la comptabilité, la trésorerie, l'évolution des actifs, les opérations, l'audit interne, mais aussi les ressources humaines, les communications et les technologies. C'est énorme.»

Michèle Boisvert

Autre sujet discuté

Balance commerciale. Statistiques Canada a publié ce matin les chiffres sur le commerce international des biens pour juillet et ce sont de bonnes nouvelles. 

