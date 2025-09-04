Combien payez-vous pour vos cotisations syndicales? C’est dans un papier de La Presse que l’éditorialiste en chef Stéphanie Grammond a soulevé une question bien intéressante jeudi matin.

Alors que 2025 a été marquée par plusieurs grèves de travailleurs syndiqués au Québec et au Canada (Postes Canada, Air Canada, les ambulanciers, les profs), elle pose la question suivante: à quoi sert tout cet argent amassé par les syndicats ?

Écoutez à ce sujet Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés