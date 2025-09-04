 Aller au contenu
«La directrice des relations gouvernementale se sentait comme une boîte à malle»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2025 15:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville

«La directrice des relations gouvernementale se sentait comme une boîte à malle»
Nadia Fournier, directrice des relations gouvernementales à la SAAQ, a témoigné devant la commission Gallant jeudi. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Nadia Fournier, directrice des relations gouvernementales à la SAAQ, a témoigné devant la commission Gallant jeudi, révélant qu’elle avait été exclue des décisions clés liées au virage numérique ainsi que des échanges concernant les dépassements de coûts.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville faire le point sur les travaux de la commission Gallant, suivi de la chroniqueuse Christine St-Pierre, au Québec maintenant.

«Elle avait l’impression d’être une simple courroie de transmission, une “boîte à malle”, comme elle le dit, parce qu’on lui demandait d’envoyer certains documents. Elle avait le sentiment de ne servir qu’à ça dans ces dossiers.»

Philippe Bonneville sur le témoignage de la directrice des relations gouvernementales à la SAAQ, Nadia Fournier, à la commission Gallant.

«C’est clair que François Legault veut passer à autre chose. Il souhaite que les analystes parlent d’autres sujets, comme la commission Gallant ou un remaniement ministériel. Bien sûr, cela peut donner l’image d’un nouveau gouvernement et d’une nouvelle administration, mais est-ce que cela va faire bouger l’aiguille des sondages? Moi, ce que j’ai vu par le passé, c’est très peu.»

Christine St-Pierre

Autre sujet abordé:

  • Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, quittera prochainement ses fonctions pour briguer la mairie de Saguenay: «un coup dur pour le gouvernement».
