Nadia Fournier, directrice des relations gouvernementales à la SAAQ, a témoigné devant la commission Gallant jeudi, révélant qu’elle avait été exclue des décisions clés liées au virage numérique ainsi que des échanges concernant les dépassements de coûts.
«Elle avait l’impression d’être une simple courroie de transmission, une “boîte à malle”, comme elle le dit, parce qu’on lui demandait d’envoyer certains documents. Elle avait le sentiment de ne servir qu’à ça dans ces dossiers.»
«C’est clair que François Legault veut passer à autre chose. Il souhaite que les analystes parlent d’autres sujets, comme la commission Gallant ou un remaniement ministériel. Bien sûr, cela peut donner l’image d’un nouveau gouvernement et d’une nouvelle administration, mais est-ce que cela va faire bouger l’aiguille des sondages? Moi, ce que j’ai vu par le passé, c’est très peu.»
Autre sujet abordé:
- Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, quittera prochainement ses fonctions pour briguer la mairie de Saguenay: «un coup dur pour le gouvernement».