Grâce aux cadets

Noémie Lecompte, étudiante au Cégep de Chicoutimi et membre de l’escadron 799 Optimiste des cadets de l’Aviation royale canadienne, a obtenu à 17 ans son brevet de pilote privé.

Après 45 heures de vol et quatre semaines de formation, elle peut maintenant piloter des avions monomoteurs, de jour.

Le programme des cadets, contingenté depuis la COVID, permet d’accéder gratuitement à la formation, contrairement à la formation civile qui peut coûter jusqu’à 90 000 $.