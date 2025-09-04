 Aller au contenu
Société
Grâce aux cadets

Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»

le 4 septembre 2025

Elle devient pilote d'avion à 17 ans: «J'ai pu suivre ma formation gratuitement»
Noémie Lecompte, étudiante au Cégep de Chicoutimi et membre de l’escadron 799 Optimiste des cadets de l’Aviation royale canadienne, a obtenu à 17 ans son brevet de pilote privé.

Après 45 heures de vol et quatre semaines de formation, elle peut maintenant piloter des avions monomoteurs, de jour. 

Le programme des cadets, contingenté depuis la COVID, permet d’accéder gratuitement à la formation, contrairement à la formation civile qui peut coûter jusqu’à 90 000 $.

«Les cadets, c'est sans frais. Ça fait que j'ai pu suivre ma formation totalement gratuitement. J'ai rien payé pour avoir mon brevet de pilote, ce qui est incroyable.»

Noémie Lecompte

La jeune femme souhaite poursuivre une carrière en médecine, tout en continuant à voler. 

